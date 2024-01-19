قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون وتعتقل شابين فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة، وقام بتفتيشها واعتقل شابين من أحد المنازل، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أضافت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نشرت قناصيها على أسطح المباني العالية داخل البلدة، واندلعت اشتباكات بين الاحتلال وشبان فلسطينيين أثناء اقتحام البلدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس في قطاع غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة.