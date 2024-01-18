نيفين مسعد: البابا تواضروس قال "نحن في عصر الأقدام وليس الأقلام"

تحدثت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية، عن العلاقة بين سهولة الحصول على المعلومات والتزام الناس والطلاب في العملية التعليمية، قائلة إن هذا الأمر يتوقف على ظروف التنشئة.

وأضافت "مسعد"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لو نشأ الإنسان في بيت أفهمه أن التعليم هو الأداة الأساسية للترقي والحراك الاجتماعي سيتولد عنده انطباع أنه لن يحسن من وضعه أو يصل إلى وضع أفضل دون التعلم".

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: "اما إذا نشأ الإنسان في بيئة تتراجع عندها قيمة التعليم ولدى أفرادها استسهال، فإن هذا الأمر يؤثر على شخصية الأبناء، فقد كنا في لقاء مع البابا تواضروس منذ بضعة أيام لتهنئته بالعيد، وقال تعبير رائع وهو أن جيل هذه الأيام لم يعد يتطلع أن يكون مدرس أو له علاقة بالتعليم، لكنه يتطلع إلى مهن أخرى مثل كرة القدم، وقال نحن في عصر الأقدام وليس الأقلام".