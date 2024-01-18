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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا .. الحظ يعاند الفراعنة بهدف ملغي

منتخب مصر
منتخب مصر
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اهدر منتخب مصر هدفا محققا في شباك نظيره منتخب غانا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية. 
تم الغاء الهدف بعد الرجوع الي تقنية ال VAR ليتم احتسابه تسلل علي اللاعب احمد حجازى.

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا