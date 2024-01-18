جامعتا المنصورة وKent الأمريكية تبحثان سبل التعاون المشترك

اسْتَقْبَل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، البروفيسور Marcello Fantoni نائب رئيس جامعة Kent بولاية اوهايو الأمريكية.

جاء ذلك في حضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد حسين مدير الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة والقائم بعمل مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة مروة حسان استاذ مساعد المحاسبة بكلية التجارة - نائب مدير مكتب العلاقات الدولية - قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ومستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وذلك في اطار التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات الاميريكة.

فيما تضمنت الزيارة بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة Kent الامريكية، وقد تم الاتفاق علي بدء مشروع تعاون لبدء علمية مشتركة بين الجامعتين ومن المقترح ان تسمي Mansoura Kent State Degree، " 2+2"، حيث يدرس الطالب عامين دراسيين بجامعة المنصورة وعامين التخصص بجامعة Kent، ويحصل الطالب علي خصم 50% من الرسوم الدراسية بجامعة kent ثم يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس من جامعة Kent الامريكية.

وأكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر على اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة؛ لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير والمقاييس الدَّولية لتعزيز جودة وقوة المخرج التعليمي، حيث إن هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدَّولية من جامعة المنصورة، بما يُسْهم بفاعلية في زيادة مصادر تمويل الجامعة، ويترتب عليه زيادة في الإمكانات التعليمية وتطوير للمعامل وطرق التعليم الحديثة.

فيما أشار البروفيسور Marcello Fantoni إلي أنه سيتم التنسيق بين الجامعتين قبل البدء في تطبيق الدرجة العلمية المشتركة لمراعاة توافق المقررات الدراسية بين الجامعتين وعدد ساعات الدراسة وترتيب كل ما يحقق النفع للطلاب، مضيفا انه سيتم البدء بتخصصات business وبرنامج MBA.

وأضاف الدكتور طارق غلوش أن مقترح التعاون يتضمن ايضا عقد لقاءات online لأساتذه من جامعة Kent واساتذه من جامعة المنصورة للتعريف بالبرنامج وبالمقررات الدراسية التي تتضمنها الدرجة العلمية المشتركة بين الجامعتين.

كما تم بحث امكانية حصول طلاب الجامعة المتميزين علي منح دراسية من جامعة Kent وفرص تبادل الأساتذة وغيرها من مجالات التعاون التي تلبي احتياجات وتطلعات منتسبي جامعة المنصورة.

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