صحة الدقهلية تختتم فعاليات دورة تنمية مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين.. صور

اختتمت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، الدورة التدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية والادارات والمستشفيات التابعة.

فيما استمرت الدورة على مدار 4 أيام بمشاركة نحو 20 متدربًا من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وتحت إشراف حسن مدين مدير إدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة.

حاضر بالدورة فريق الوزارة بقيادة صفاء علام، وهالة سلطان وشيرين نعيم إلى جانب ليلى عبد السلام وهدى أحمد وعمر خالد.

فيما تضمنت الدورة محاضرات نظرية حول طرق إدارة الأزمات وجمع وتحليل البيانات إلى جانب مهارات التفكير التحليلي وطرق حل المشكلات فضلًا عن فن التعامل مع الجمهور.

وقال محمود الباز مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدورة تنعقد بصفة دورية كل 3 أشهر لرفع كفاءة العاملين بالإدارة مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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