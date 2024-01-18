ملك الأردن: ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لتمكين سكان غزة من العودة لبيوتهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أكد ضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين سكان غزة من العودة إلى بيوتهم.، كما شدد على رفض بلاده التام للتهجير القسري من غزة والضفة الغربية.

وجدد الـتأكيد على ضرورة الدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وايصال المساعدات الى القطاع.

واضاف، نرفض اي محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية بإعتبارهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، مشيرا إلى ضرورة توحيد المواقف الإقليمية للدفع باتجاه أفق سياسي حقيقي يقود الى حل الدولتين.

وكما أكد أهمية البناء على جهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.