"العمل": تسليم منح وإعانات إجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة بالإسماعيلية

سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، منح رعاية إجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة من المسجلين فى قواعد البيانات الخاصة بالمديرية، والتى شملتهم مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية بشكل دورى على مدار العام، وفى المناسبات والأعياد، لرعايتهم وأسرهم ضد مخاطر العمل اليومية التى يتعرضون لها خلال عملهم فى المواقع المختلفة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة فى كافة قطاعات العمل.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية المستمرة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بها، وأجهزتها التابعة فى حصر وتسجيل تلك الفئة وشمولها بمظلة الحماية بمواقع العمل المختلفة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لها.

وأضاف حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالعمالة غير المنتظمة، واستهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بتسليم الاعانات والمنح بحضور اسماء زكى وكيل مديرية العمل بالاسماعيلية، كما تقدم بالعزاء لأسر العمال المتوفيين، وللمصابين متمنيًا الشفاء العاجل لهم، والتهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج.

كما أكد أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

ويذكر أن وزير العمل كان قد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

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