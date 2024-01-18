بينهم والدة أسير محرر.. الاحتلال يعتقل 48 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 48 مواطنا من الضفة الغربية بينهم والدة أسير محرر.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن مدينة طولكرم بمخيماتها تحولت إلى سكنة عسكرية وأغلقت جميع المداخل سواء للمخيمات وحتى المدينة بالسواتر الترابية، فلا يستطيع المواطنون الخروج أو الدخول إلى هذه المنطقة، موضحة أن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم أمس من مخيم طولكرم كان هناك دعوات من الفلسطينيين أن يتم احتضان المعتقلين الذين أفرج عنهم الاحتلال.

وتابعت أن عددا كبيرا من المواطنين ألقي القبض عليهم وحقق معهم بتحقيقات ميدانية قاسية والاعتداء على بعض الشبان بالضرب المبرح ومنهم من اقتيدوا إلى جهات مجهولة.