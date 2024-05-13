تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بإقالة «نتنياهو»

تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل، والتي طالبت بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة والاستقالة الفورية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وتشهد إسرائيل احتجاجات أسبوعية منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي. وما زال التأييد للحرب قويا لكن هناك انتقادات شديدة لحكومة نتنياهو الائتلافية التي تضم وزراء من اليمين المتطرف.

وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "فليتذكر كل أب إسرائيلي أنهم وضعوا حياة أطفالهم في يد نتنياهو، الذي خذلهم"، بينما تجمع المئات خارج منزل رئيس الوزراء الخاص.