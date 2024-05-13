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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بإقالة «نتنياهو»

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل
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تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل، والتي طالبت بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة والاستقالة الفورية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.


وتشهد إسرائيل احتجاجات أسبوعية منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي. وما زال التأييد للحرب قويا لكن هناك انتقادات شديدة لحكومة نتنياهو الائتلافية التي تضم وزراء من اليمين المتطرف.

وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "فليتذكر كل أب إسرائيلي أنهم وضعوا حياة أطفالهم في يد نتنياهو، الذي خذلهم"، بينما تجمع المئات خارج منزل رئيس الوزراء الخاص.

 

الاحتجاجات في إسرائيل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة نتنياهو الحرب في أكتوبر