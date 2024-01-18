"الاستراتيجيات الفاعلة لتحقيق التوازن والتخلص من الضغط".. ندوة بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم معهد تكنولوجيا المعلومات فرع قناة السويس لندوة عن الاستراتيجيات الفعالة، لتحقيق التوازن والتخلص من الضغط: (From Overload to Balance: Stress Management Strategies).

وتابع "مندور" أن الندوة يحاضر بها نخبة من الخبراء في هذا المجال كما تتناول المحاور الآتية

مفهوم الضغط وإدارته،أنواع الضغوط ومصدرها، وأسباب الشعور بالضغط، مع إلقاء الضوء على الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للضغوط، وانعكاساته على الحياة العملية.

كما تتناول الندوة التعرف على بعض التقنيات والاستراتيجيات للتخلص من الضغط، وإدارة الضغوط بفاعلية وكيفية تطبيقها في بيئة العمل.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الندوة ستتطرق إلى كيفية تحقيق التوازن في حياة الفرد، وتحديد الأولويات، وإنشاء تصور واقعي للنجاح، إلى جانب استعراض استراتيجيات إدارة الضغط؛ لتحقيق الفاعلية والتوازن.

وتابعت الدكتورة إيمان عزب مدير فرع ITI بجامعة قناة السويس أن الندوة يحاضر بها المهندس طارق الأتربي رئيس الجودة بالتحول الرقمي ببنك مصر، والدكتورة كيمت عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعقلية والخبير التربوي، والمهندس محمد الزناتي إخصائي التعلم والتطوير واستشاري التحول الرقمي.

فيما أشار الدكتور أسامة عمار أن الندوة تعقد يوم الأحد الموافق 21 يناير في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات، بجامعة قناة السويس.

ويُذكر أنه يمكن متابعة البث المباشر عن بعد مع الضيوف عبر برنامج Zoom:

https://iti-mcit.zoom.us/j/4959206443...

Meeting ID: 495 920 6443

Passcode: 782933

كما يمكن المشاركة بالأسئلة عبر الرابط التالي:

https://ngl.link/iti.channel