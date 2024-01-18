مصر تسمح بإدخال محتويات الطائرتين القطريتين لغزة لتوصيلها للأسري الإسرائيليين

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن السلطات المصرية سمحت بإدخال محتويات الطائرتين القطريتين لقطاع غزة بعد أن تسلمتهما مصر عبر مطار العريش الدولي أمس وتحمل كل طائرة علي متنها 30 طن أدوية ومستلزمات طبية وطبقا للاتفاق القطري الفرنسي، ويجري تسليم محتويات الطائرتين للهلال الاحمر الفلسطيني لتسليمها للفلسطينيين في شمال قطاع غزة وجزء أخر يجري تسليمه للأسري الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس بواقع 25% من المساعدات للأسري الاسرائيليين و75 % لصالح الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وتم تسليم محتويات الطائرتين بعد تفريغهما بمعرفة المتطوعين من الهلال الاحمر المصري إلي معبر كرم أبو سالم ومنها إلي قطاع غزة

واضاف زايد، لـ"البوابة نيوز"، أن مصر أرسلت دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة بواقع 117 شاحنة تم توجيهها الي معبر كرم ابو سالم تحمل أدوية وأغذية وبطاطين وخيام ومياه وحليب أطفال وتم إرسال 118 شاحنة أخري الي معبر العوجا فضلا عن وجود 22 شاحنة منذ امس في مرحلة التفتيش لدي الجانب الاسرائيلي كما تم تسليم قطاع غزة مساء أمس 99 شاحنة مساعدات تم تسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني.