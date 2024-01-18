طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 25 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 14 درجة، والصغرى اثنان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22.

طابا الصغرى 11 والعظمى 20.

كاترين الصغرى اثنان والعظمى 14.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية؛ لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية