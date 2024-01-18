تصاعد الصراع البحري.. هجمات حوثية تثير القلق الدولي والرد الأمريكي والبريطاني يعزز التوترات

أثارت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر قلقا دوليا، وزادت من حدة التوترات حول حركة الملاحة والنفط والتجارة البحرية في المنطقة.



ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الخميس، 3 غارات استهدفت معسكر القرن جنوبي مدينة ذمار وسط اليمن، حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

كما قصفت بارجة حربية باستخدام صاروخين من قبالة سواحل الحديدة باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأوضحت قناة "الحدث"، أن غارات جوية استهدفت مواقع داخل محافظة صعدة في اليمن، كما أشارت إلى تنفيذ قصف جوي استهدف مواقع حوثية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليمنية.

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ ضربات ضد الحوثيين، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بتنفيذها ضربة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تديرها الولايات المتحدة، وتحديدًا السفينة جينكو بيكاردي في خليج عدن. وأوضحت القيادة أن السفينة تعرضت لبعض الأضرار، لكن لا يوجد إصابات على متنها، مع التأكيد على استمرار صلاحيتها للإبحار. يأتي هذا الهجوم في سياق زيادة التوتر بين الحوثيين والولايات المتحدة، مما دفع بوزارة النقل الأمريكية لإصدار تحذير للسفن التجارية الأمريكية بتجنب المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر نظرًا لتصاعد المخاطر.



وأعلنت جماعة الحوثي، أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مشيرة إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأضافت في بيان لها، مساء الأربعاء، أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا لصمود الأخوة في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأكدت أن قواتها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر كافة، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، بحسب البيان.

وجددت التأكيد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

وأشارت إلى استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى الوجهات حول العالم كافة، عدا موانئ فلسطين المحتلة، قائلة إن عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

من ناحيته، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيين لم تكن متجهة إلى إسرائيل، بل كانت متوجهة إلى دول أخرى. وأعلن أن في حالة وقف الحوثيين للهجمات، سيتم التفكير في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإذا استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى.

فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة، مطالبًا إيران باستخدام نفوذها لدى الحوثيين لمنع المزيد من التهديدات.