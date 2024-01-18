غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء اليمنية

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، أن بارجة حربية أطلقت صاروخين من قبالة سواحل الحديدة باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

كما أضافت إن غارات جوية استهدفت مواقع داخل محافظة صعدة في اليمن، كما أشارت إلى تنفيذ قصف جوي استهدف مواقع حوثية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليمنية .

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ ضربات ضد الحوثيين ، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي ، بتنفيذها ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.