أمم أفريقيا 2023.. شوط أول مثير بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا

انتهى الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء يقام بينهما حاليًا على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، بعد محاولات لاعبي المنتخبين في هز الشباك، قبل أن ينجح كينجز كانجوا في قص شريط أهداف اللقاء.

وافتتح كانجوا التهديف لصالح منتخب زامبيا في الدقيقة 23 من صناعة باتسون داكا، ثم رد ويسا يوان بهدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 27 من صناعة سيدريك باكامبو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.