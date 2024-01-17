أمم أفريقيا 2023.. مهاجم بيراميدز بديلًا مع الكونغو الديمقراطية أمام زامبيا

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة زامبيا، في المباراة التي تجمع بينهما في ختام لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الزامبي على ملعب لاورينت بوكو، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميًا الإثيوبي باملاك تيسيما.

ويتواجد فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز المصري على مقاعد بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث يقود الهجوم ثيو بونجوندا وسيدريك باكامبو.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: ماسوكو - إنونجا - مبيمبا - كالولو

خط الوسط: كاكوتا - موتوسامي - بيكيل - يوان

وفي الهجوم: ثيو بونجوندا - سيدريك باكامبو.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.