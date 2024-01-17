الملحق الثقافي لدولة الكويت يتفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة أسيوط

تفقد الدكتور عبد الرحمن الرجعان رئيس الملحق الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إحدى لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 بجامعة أسيوط، برفقة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ للاطمئنان على سير عملية الاختبارات بسهولة ويسر في اللجان، موجها شكره لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على الدعم الذي تقدمه للطلاب الوافدين، جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت.

وخلال زيارته، أشار الدكتور عبد الرحمن الرجعان، إلى حرص دولة الكويت على إيفاد الطلاب الكويتيين للجامعات المصرية المرموقة، ومنها جامعة أسيوط، والتى تحتل مكانة علمية رائدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مما يمثل دافعًا لتشجيع الطلاب الكويتيين للالتحاق بالدراسة بها.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى حرص إدارة الجامعة على تحفيز الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، موضحا السياسات التي تتبعها الجامعة والخدمات المقدمة، وتذليل العقبات، مع توفير المناخ الملائم لممارسة حياتهم التعليمية والاجتماعية؛ وذلك لجذب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة.