عميد طب بيطري القاهرة الأسبق: إنفلونزا الطيور أدت لوفاة 14 مواطنًا

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن شجرة الزيتون تمنع من تواجد الحشرات أو الطيور المهاجرة بالقرب من مزارع الدواجن، وهذا يساهم بصورة كبير في منع انتشار الحشرات، بدلاً من رش المبيدات التي قد تمثل عامل خطورة على الطيور والإنسان.



وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإنفلونزا التي تصيب الطيور 3 أنواع، منهم نوعين فقط منتشرين في مصر وهما فيروس h5 وh9 ، مشيرًا إلى أن H5 شرسة جدًا وتؤدي إلى موت الطيور كلها، وتنتقل إلى الإنسان، وأدت لوفاة 14 مواطن في مصر من المحتكين بالطيور.



وشدد على ضرورة توفير الأعلاف عند تربية الدواجن بأعداد صغيرة في المنزل، خاصة أول أسبوعين، وبعد ذلك من الممكن إطعام الدواجن مخلفات المنزل من الغذاء من أرز وخبز وخلافه.



