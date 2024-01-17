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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

منظمة أوبك تتوقع نموًا قويًّا في الطلب العالمي على النفط في عام 2025

أوبك
أوبك
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توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء أن يشهد الطلب العالمي على النفط نموا قويا في عام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا إلى 106.2 مليون برميل يوميا.

وهذا النمو سيتجاوز مستوى الطلب القياسي السابق البالغ 105.8 مليون برميل يوميا الذي تم تسجيله في عام 2019.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري أن النمو المتوقع في الطلب على النفط في عام 2025 مدفوع بعوامل عدة، منها:

استمرار النشاط الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

النمو المستدام المتوقع في بلدان أخرى غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وعلى الرغم من النمو المتوقع في الطلب على النفط في عام 2025، إلا أنه سيكون أقل من النمو المتوقع في عام 2024، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وتتوقع أوبك أن يظل الطلب على النفط في عام 2025 دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا عن مستوى عام 2019.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تدعو فيه خبراء المناخ إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط، لمكافحة تغير المناخ.

أوبك النفط نشرة البوابة نيوز النمو لطلب على النفط