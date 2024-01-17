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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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تقرير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية (فني - عام) بشمال سيناء

تقرير امتحانات الفصل
تقرير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية و المر
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 تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية ( فني - عام )  تنفيذاً لتوجيهات مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وقد أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي والبالغ عددهم "٨٢٢٨" طالبا وطالبة امتحان اليوم في ماده الجبر والاحصاء في الفترة الأولى وبلغ زمن الإجابة ساعتان ، وفي الفترة الثانية في ماده الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ زمن الإجابة ساعة واحدة ، وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريباً .
كما وأدي طلاب المرحلة الثانوية العامة والبالغ عددهم "٤٥٣١" طالبا وطالبة الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الأولي وفي الفترة الثانية مادة الجغرافيا وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريباً .
كما أدى طلاب المرحلة الثانوية الفنية ( الصناعي - التجاري - الزراعي) الامتحانات في المواد الثقافية والمواد الفنية .

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المرحلة الثانوية الفنية رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني