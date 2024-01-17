تقرير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية (فني - عام) بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية ( فني - عام ) تنفيذاً لتوجيهات مع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي والبالغ عددهم "٨٢٢٨" طالبا وطالبة امتحان اليوم في ماده الجبر والاحصاء في الفترة الأولى وبلغ زمن الإجابة ساعتان ، وفي الفترة الثانية في ماده الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ زمن الإجابة ساعة واحدة ، وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريباً .

كما وأدي طلاب المرحلة الثانوية العامة والبالغ عددهم "٤٥٣١" طالبا وطالبة الامتحان في الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الأولي وفي الفترة الثانية مادة الجغرافيا وبلغت نسبة الحضور ٩٩٪ تقريباً .

كما أدى طلاب المرحلة الثانوية الفنية ( الصناعي - التجاري - الزراعي) الامتحانات في المواد الثقافية والمواد الفنية .