برلماني: إقامة مشروعات تنموية زراعية بسيناء سيوفر فرص عمل للشباب

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، باتجاهات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء لاستكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل وفق رؤية تنموية شاملة لإنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والخدمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمتلك رؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء إلى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز، والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التنموية في كافة المجالات، ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.