بالفيديو.. المنتخب هيرفع رأسنا| توقعات الجماهير لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وتعادل 2/2، ليلتقى مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية اليوم، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ورصدت كاميرا “البوابة نيوز”، توقعات الجماهير حول النتيجة المتوقعة، وجاءت الآراء بتوقع فوز مصر 3 مقابل 1 لمنتخب غانا، موجهين رسالة دعم وتشجيع للاعبي منتخب مصر “هترفعوا رأسنا بعون الله”.