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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قامت قوات الاحتلال بتوسيع انتشارها في مدينة طولكرم واقتحمت مخيمها، وشملت العمليات الاقتحامية استخدام آليات عسكرية وجرافتين، حيث تم توجيهها من محاور مختلفة للمدينة، بدءًا من الجهة الغربية وصولًا إلى الجهة الشمالية والجنوبية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتم تكثيف الحصار حول مخيم طولكرم، حيث نشرت قوات الاحتلال آلياتها في الشوارع المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في المباني المحيطة. كما أقيمت حواجز على مداخل مستشفي الأسراء والشهيد ثابت ثابت، مع إعاقة حركة الدخول والخروج من المخيم.

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