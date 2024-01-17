مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ستعيد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهابيين

قال مسؤول أمريكي لـ«رويترز» اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن قريبًا عن خطط لإعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون، حسبما ذكرت اسكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شن فيه الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتقول الجماعة إنها هاجمت السفن ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.

ولم يُسمح للأشخاص الثلاثة المطلعين على القرار بالتعليق وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمر قبل الإعلان الرسمي المتوقع. وقال المسؤول الأمريكي إنه من المتوقع أن تصدر الإدارة هذا الإعلان اليوم الأربعاء.

وقام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وكإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص في فبراير 2021 حيث سعت الإدارة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.