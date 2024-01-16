"التغيرات المناخية وتأثيرها" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على المنتج المحلي " وذلك بمقر قاعة المركز، حاضر خلالها المهندس أحمد يوسف السيد ، وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

كشف وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة، عن تخصيص مساحة أرض كافية لإنشاء مشروع هيدروجيني أخضر تشترك فيه 7 دول عربية وأجنبية ، للحد من الانبعاثات الكربونية ، والوصول إلى بيئة نظيفة منتجة لاحتياجات الفرد صديقة للبيئة.

وأوضح السيد أن العالم أجمع سيتأثر حتما بالتغيرات المناخية كل حسب البواعث الكربونية الناتجة من الأنشطة والمشروعات والمركبات الغير صديقة للبيئة ، والكل يعمل حاليا على وجود بدائل آمنة للحد من الانبعاثات الكربونية ، ومصر رغم أنها لم تصل إلى الحد المسموح به عالميا وهو 4 طن لكل فرد سنويا ، والمعدل حاليا في مصر ( 2.7 طن ) مقابل المواطن الأمريكي والصيني 13 طن ، ومع ذلك تسعى الدولة جاهدة للوصول للبيئة الآمنة المنتجة لغذاء جيد.



وأشار وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة، إلى أنه نظرا لطبيعة المحافظة السياحية ، جرى إنشاء عدد مدفنين صحيين للمخلفات التى لا تتحلل واحد بشرم الشيخ على مساحة 10 أفدنة بتكلفة ما يقرب من 35 مليون جنيه ، واخر بالطور على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه ، وجاري عمل ثالث براس سدر.



مضيفًا أن معالي دولة رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء بورصة الكربون طواعية وذلك بهدف نشر مفهوم أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية والالتزام البيئي للحفاظ على البيئة.

وتابع: أنه جرى التوسع في إنشاء محطات غاز طبيعي بشرم الشيخ وتحويل العديد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف اكتمال منظومة الحد من الانبعاثات الكربونية ، هذا بجانب وجود محطات معالجة للصرف الصحي بالفنادق ذات الكثافة العالية للحد من المخلفات الضارة

وفي هذا الصدد ، لفت إلى أنه جرى منع ري الزراعات بالصرف الصحي ، ومسموح فقط بالصرف المعالج أو بالمياه الطبيعية لإنتاج منتج محلي صديق للبيئة قادر على التنافسية العالمية ، والواقع يثبت قدرة الحاصلات الزراعية المصدرة كالبطاطس والبصل والبرتقال .

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والمستمرة حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء .



419606511_891526315837274_7387103837783524254_n