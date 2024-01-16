تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل محل عملهما بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة اليوم ، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل محل عمل أحدهما بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الحدائق من إلقاء القبض على عاطلين لأحدهما معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة محل عمل أحدهما بدائرة القسم.

كانت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا، بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال التجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين قيام عامل بالاستعانة بآخر له معلومات جنائية من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة من خلال استغلال العامل لطبيعة عمله بالفرع، واصطناع "مفتاح مصطنع" لارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.