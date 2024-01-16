وائل الدحدوح يشيد بجهود مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.. فيديو

عبر الصحفي وائل الدحدوح، عن سعادته بجهود الشقيقة مصر وكل الدول التي تسعى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال لقائه بقناة "القاهرة الإخبارية"، تمني «الدحدوح» أن تتوقف المعاناة، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي.

وفي وقت سابق قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنه يتمنى أن تتوقف المعاناة، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنه في رحلة علاج، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة.

وأضاف "الدحدوح"، أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعين الشعب الفلسطيني، ويحصل على حقوقه بمساعدة مصر وقطر وكل العالم الإسلامي، لافتًا إلى أنه سيعود إلى عمله بعد رحلة العلاج.

وتابع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أنه يثمن أي جهد تقوم به الدولة المصرية وباقي الدول التي تسعى لدعم حقوق شعبنا، وتنتهي هذه الحرب والآلام والأوجاع التي يعيشها الفلسطينيون.

