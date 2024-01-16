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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
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سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتعرض "البوابة نيوز" أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء و 33.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.98 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.16 جنيه للشراء و 21.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.24 جنيه للشراء و 100.79 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

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