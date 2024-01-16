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الثلاثاء 16 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 160 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 160 جنيها على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.
 

وسجل سعر عيار 21 حوالي 3400 جنيه للبيع و 3450 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3886 جنيه للبيع و 3946 جنيه للشراء  وأوقية الذهب حوالي 120.85 الف جنيه للبيع و 122.623 الف جنيه للشراء .


بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14حوالي 2276 جنيه للبيع و 2300 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2914 جنيه للبيع و 2957 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 27.2 الف جنيه للبيع و 27.6 الف جنيه للشراء .


وصل سعر كيلو الذهب حوالي 3.9 مليون جنيه للبيع و 3.942 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر عيار24 سعر الجنيه الذهب سعر عيار 18