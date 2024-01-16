الذهب يرتفع 160 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 160 جنيها على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.



وسجل سعر عيار 21 حوالي 3400 جنيه للبيع و 3450 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3886 جنيه للبيع و 3946 جنيه للشراء وأوقية الذهب حوالي 120.85 الف جنيه للبيع و 122.623 الف جنيه للشراء .



بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14حوالي 2276 جنيه للبيع و 2300 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2914 جنيه للبيع و 2957 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 27.2 الف جنيه للبيع و 27.6 الف جنيه للشراء .



وصل سعر كيلو الذهب حوالي 3.9 مليون جنيه للبيع و 3.942 مليون جنيه للشراء.