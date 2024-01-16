حبس سائقين سرقا حقيبة مدير شركة من أمام بنك بالجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، لاتهامهما بسرقة حقيبة من مالك شركة، بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء سيره أمام أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وطلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالبنك، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

بداية الواقعة بتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك شركة يفيد بقيام مجهولين بسرقة حقيبة يد منه بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء تواجده أمام أحد البنوك بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حيال وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.