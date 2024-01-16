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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك القاهرة يطرح حساب "ميجا توفير" بعائد يصل إلى 23%

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل الى 23% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل الى 20% وفقاً لشريحة الحساب، فضلاً عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية واضافة شريحة جديدة لتصل الى 18% .

يتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب وبتغطية تأمينية تصل الى 200,000جنيه، كما يتيح الحساب أيضاً الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.

يمكن فتح الحساب للعملاء الافراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر اقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية.

وتأتى تلك الخطوة في إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء وتقديم عائد تنافسي للعملاء يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.

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