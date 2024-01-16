"البحث العلمي" و"الشباب" يطلقان أول حاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا الرياضية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الشباب والرياضة أنه اعتبار من اليوم الثلاثاء، سيتم فتح باب التقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية موجهه للأفراد، وعلي جميع المهتمين من شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة الاطلاع علي الشروط والتقدم من خلال الرابط التالي: https://coda.io/form/MOYS-SportsTech-Startup-Application-Form_dFRmpRt90W5 في موعد أقصاه 15 فبراير 2024، وسيتم الإعلان عن الفرق المختارة في 21 فبراير 2024، وستخضع الفرق المرشحة للاحتضان إلي دورة تدريبية لمدة 5 أيام بمقر الحاضنة بمركز شباب مدينة نصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن حاضنة الأعمال (MOYS) هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، وستفتح أبوابها للمرة الأولى وستعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم احتضان 18 شركة تكنولوجية ناشئة في تكنولوجيا الرياضة على مدار عامي 2024/2025 وخلال فترة الاحتضان التي تتراوح ما بين 6 إلي 9 شهور بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة مع تقديم كافة الخدمات التقنية واللوجستية، ووجه وزير الشباب والرياضة دعوة للشباب المصري أن ينتهز الفرصة الفريدة للمشاركة ليصبح رائد أعمال والمشاركة في ثورة التكنولوجيا الرياضية في مصر.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالأكاديمية.

وأضاف صقر أن "حاضنة تكنولوجيا الرياضة" تعد أول حاضنة تكنولوجية رياضية متخصصة للأفراد لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جامعة النيل الأهلية ومبادرة رواد النيل، وتأتي حاضنة تكنولوجيا الرياضة في إطار تفعيل دور الأكاديمية في دعم الأفكار الابتكارية للأفراد وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع.

كما تهدف أيضا إلى الاستفادة من طاقة الشباب بالمحافظات وقدرتهم على التغيير والتحسين وبالأخص مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم التكنولوجية المبتكرة إلى منتجات حقيقية ولإنشاء نوع جديد من الشركات الناشئة المحتملة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لحل مشاكل مجتمعية واستغلال إمكانية الوصول لعدد كبير من الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة في جميع المحافظات.