ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. 3 مطربون يتغنون بأعمال موسيقار الأجيال في الموسيقى العربية

المطربة آيات فارق
المطربة آيات فارق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يُقام في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 يناير الجاري، حفلا فنيا جديدا تحت عنوان "وهبيات" بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على مسرح معهد الموسيقي العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ومنها: خاف الله، وشكل تاني، وحسدوني، وامتى الزمان، وفوق الشوك، وحب الوطن، وسكن الليل، واه لو تعرف، وبعمري كله حبيتك، وفكروني.. وغيرها من الأغاني التراثية أداء المطربين: ندا النحاس، وإسماعيل صادق، وآيات فاروق.

في حين تأتي سلسلة حفلات "وهابيات" في إطار دور الأوبرا المصرية الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.

وهبيات مسرح معهد الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية محمد عبدالوهاب موسيقار الاجيال