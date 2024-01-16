الخميس.. 3 مطربون يتغنون بأعمال موسيقار الأجيال في الموسيقى العربية

يُقام في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 يناير الجاري، حفلا فنيا جديدا تحت عنوان "وهبيات" بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على مسرح معهد الموسيقي العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ومنها: خاف الله، وشكل تاني، وحسدوني، وامتى الزمان، وفوق الشوك، وحب الوطن، وسكن الليل، واه لو تعرف، وبعمري كله حبيتك، وفكروني.. وغيرها من الأغاني التراثية أداء المطربين: ندا النحاس، وإسماعيل صادق، وآيات فاروق.

في حين تأتي سلسلة حفلات "وهابيات" في إطار دور الأوبرا المصرية الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.