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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

الأهلى مارسيل كولر ملعب التتش كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية أحمد عبد القادر