بالفيديو.. طبيب جلدية يقدم روشتة سريعة للتخلص من تشققات الجلد في الشتاء

قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، إنه من الطبيعي حدوث الجفاف في فصل الشتاء بسبب قلة شرب المياه، مقارنة بفصل الصيف الذي يحدث فيه تعرق ما يؤدي لترطيب الجلد قليلًا، مشيرًا إلى أن طبيعة الجلد مرنة، وعند حدوث الجفاف يحدث التشققات ما ينتج عنه أمراض جلدية.

وأضاف "الفكهاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من الحفاظ على الطبقة التي تخزن المياه تحت الجلد، لأنه عقب إزالة هذه الطبقة تحدث التشققات، موضحًا أن السيدات أكثر عرضة لحدوث التشققات الجلدية بسبب أعمالهم المنزلية دون استخدام أي أدوات حماية لليدين.

وتابع، أن هناك ضرورة لاستخدام الأطفال للمرطبات في فصل الشتاء بعد الاستحمام من أجل الحفاظ على الجلد ونعومته ورطوبته خاصة ممن يعانون حساسية، موجها عدة تعليمات للمواطنين بهدف الحفاظ على الجلد دون تشققات، قائلا: "إنه يجب شرب الميام كثيرا وبكميات كبيرة، فضلا عن استخدام الكريمات المرطبة خاصة بعد أي تعامل فيه ماء".

وأردف، أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، أن الحساسية تصيب الأطفال بكثرة لعدة أسباب منها الوراثة، ولذلك عند إصابة الجسم بحساسية يجب أن تكون تحت إشراف طبي حسب درجة الحساسية.

وأوضح، أنه في حالة إصابة الجسم بحساسية بسيطة، يتم تناول مضادات الحساسية مع استخدام المرطبات، أما في حالة الحساسية الشديدة يتم اللجوء للكورتيزون مع الاعتماد على المواد التي تقلل الحساسية والتشققات الناتجة منها.