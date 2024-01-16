قصة الحرب العالمية الثالثة.. "بيلد" تثير جدلا واسعا بـ"وثيقة الجيش الألماني".. والناتو: سيناريو وهمي.. الكرملين: أكاذيب

أثارت صحيفة "بيلد" الألمانية جدلا واسعا بعدما نشرت وثائق سرية لوزارة الدفاع الألمانية بشأن اندلاع الحرب العالمية الثالثة التي ستصبح فيها المواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال العام الجاري 2024.

وتسبب التقرير المنشور في صحيفة "بيلد" في ردود أفعال من الجيش الألماني وقصر الرئاسة الروسية "الكرملين"، وحلف الناتو حيث أصدر الأطراف الثلاثة بيانات بشأن حقيقة ما جاء في وثيقة الجيش الألماني.

سيناريو الحرب العالمية الثالثة

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا تستعد لهجوم مغفتوح تشنه روسيا ضد دول حلف شمال الأطلسي خلال العام المقبل 2025 ويأتي ذلك بعد تحقيق موسكو انتصارات كبيرة في حربها ضد أوكرانيا، يؤدي إلى استسلامها بعد تضاؤل الدعم الغربي.

وأشارت "بيلد" نقلا عن الوثيقة إلى أن بداية السيناريو سيكون في شهر فبراير المقبل، باستدعاء روسيا 200 ألف جندي، وفي شهر يوليو يبدأ الهجوم الروسي على دول البلطيق في يوليو، حيث شنت حربًا إلكترونية وتحريضا على أعمال شغب بين السكان المحليين الناطقين بالروسية.

وبعد مهاجمة "البلطيق" تستولي روسيا على الشريط الضيق بين بيلاروسيا وكالينينجراد المعروف بـ"فجوة سووالكي".

وكانت بولندا ودول البلطيق أبلغو حلف الناتو خلال اجتماع الحلف إلى وجود تهديد متزايد من روسيا، ورغم ذلك، تستخدم موسكو هذا التطور كذريعة لنقل قوات إضافية إلى المناطق الحدودية في مارس 2025.

وتشير الوثيقة إلى أنه في ظل هذه التطورات المتصاعدة والمتسارعة ستساهم ألمانيا بـ30 ألف جندي في جهود تعزيز التحالف، ويبدأ بعد ذلك "الناتو" في اتخاذ تدابير للردع الموثوق في مايو 2025، وينتهي السيناريو عند هذه النقطة.

الجيش الألماني يرد على أنباء الحرب العالمية الثالثة

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ميتكو مولر، أنه لا يستطيع نفي أو تأكيد تقرير بيلد، مشيرا إلى أن الجيش الألماني على علم بالتهديدات الأمنية والسياسية الحالية، والتي تشمل أيضًا تهديدًا قادمًا من روسيا، وتنعكس نتائج تحليل الحالة في عمليات التخطيط والتدريب ذات الصلة، وكذلك في قرار نشر وحدة عسكرية دائمة في ليتوانيا.

وأشار مولر إلى أن القيادة العسكرية الألمانية تجري تدريبات مختلفة لزيادة الاستعداد القتالي للجيش الألماني، لأنها تأخذ التهديد على محمل الجد، لافتا إلى أن الردع يظل السياسة الرئيسية، بما في ذلك داخل الناتو.

الناتو: سيناريو وهمي

في الوقت الذي امتنع فيه الجيش الألماني عن نفي أو تأكيد صحة وثيقة "بيلد" فإن مدير مركز الاتصال الاستراتيجي في حلف الناتو يانيس سارتس، وصفها بأنها "وهيمة".

وأشار المسئول العسكري في الناتو أن ما كتبته الصحيفة الألمانية بشأن سيناريو التدريب، هو دائما وضع خيالي لاختبار القدرات العسكرية في منطقة معينة، مضيفا عبر حسابه بمنصة "إكس" أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعدت في السابق سيناريوهات وهمية تماما شملت دولا غير موجودة ولا مواقعها الجغرافية".

الكرملين يكذب "بيلد"

وجاء تعليق المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف باتهم الصحيفة الألمانية بـ"الكذب" موضحا "في الآونة الأخيرة، لا تخجل هذه الصحيفة من نشر مختلف الأكاذيب".