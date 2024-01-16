جامعة حلوان تعلن صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك (العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين ندبا كاملا من الخارج الى الجامعة- المراكز والوحدات الإنتاجية - المكافآت الشاملة والاستعانة)، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

كما أكد رئيس جامعة حلوان، التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرًا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

كما أعلنت الجامعة أن الصرف للفئات التالية؛ إذ تصرف بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من ١-١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع.

ولا يتم الصرف للفئات التالية (مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب بجميع أنواعها، لمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من خمسة أيام، العاملين بالكادر الطبي).

كما تصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.