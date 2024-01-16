اليوم الـ102 للعدوان الإسرائيلي.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24285 و61154 مصابا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 شهيدا وإصابة 61154 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة بالكامل دون تمييز بين الفئات، وذلك لليوم 102 على التوالي، مؤكدة أنه لا مكان أمن للأطفال في القطاع على الإطلاق.

وقالت فرسخ في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، حيث وصل عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 24 ألف شهيد، وأكثر من 60 ألف جريح، و8 آلاف ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض"، موضحة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة.