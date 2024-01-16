دراسة طبية جديدة تكشف عن أهم الأمراض الفطرية القاتلة حول العالم

كشفت الأبحاث والدراسات المتعددة التى قام بها ديفيد دبليو دينينغ الباحث الرئيسي في مجموعة مانشستر للعدوى الفطرية بجامعة مانشستر، أن الأمراض الفطرية هى أكثر الأمراض المتسببة فى تضاعف حالات الوفاة حول العالم .

وكان قد تعرض حوالي 3.8 مليون شخص يموتون حول العالم بسبب الالتهابات الفطرية سنويا وهذا قد يمثل حوالي 6.8% من إجمالي الوفيات العالمية.

وكانت قد أصدر الخبراء حكما بشأن نسبة الحالات الفطرية التي تم تشخيصها وعلاجها بالفعل وتلك التي لم يتم تشخيصها في حين تحسن تشخيص الأمراض الفطرية بشكل كبير في السنوات العشر الماضية فإن الوصول إلى هذه الاختبارات واستخدامها الفعلي محدود وليس فقط في البلدان المنخفضة الدخل.

على سبيل المثال تتمتع جنوب إفريقيا بخدمة تشخيصية تحسد عليها لالتهاب السحايا الفطري والعدوى الفطرية في مجرى الدم المبيضات، ولكن لا يوجد لديها تشخيص للعدوى الناجمة عن فطر شائع آخر وهو فطر Aspergillus وتساهم هذه الفجوات بشكل كبير في الوفيات غير الضرورية.

وتضم أهم الفطريات القاتلة Aspergillus fumigatusوAspergillus flavus والتي تسبب التهابات الرئة.

ويموت الكثير من الأشخاص لأن طبيبهم لم يدرك إصابتهم بمرض فطري أو لأنهم اكتشفوا ذلك بعد فوات الأوان.

ولسوء الحظ فإن مقاومة مضادات الفطريات تمثل مشكلة متنامية أيضا ويؤدي رش المحاصيل بأنواع معينة من مبيدات الفطريات إلى زيادة كبيرة في معدلات المقاومة لمجموعة من الأدوية المضادة للفطريات المعروفة باسم الآزولات.

وتعد عدوى المبيضات (Candida) أحد أسباب الإنتان وتوجد في مجرى الدم وترتبط أيضا بمرض السكري أو الفشل الكلوي ويمكن أن تستمر أيضا بعد إجراء عملية جراحية كبرى أو صدمة.

وسجل العالم أول تفشي واسع النطاق للفطار المخاطي في العالم بعد "كوفيد" في الهند فيما يسمى بالفطريات السوداء التي تمنع إمداد الأنسجة بالدم ما يسبب الأنسجة الميتة ومن هنا الاسم الشائع الفطر الأسود وهناك أيضا ارتباط قوي بين الحساسية الفطرية والربو الحاد أو الذي لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للسيطرة على الربو فإن ما يقدر بنحو 461000 شخص يموتون بسببه كل عام في جميع أنحاء العالم.