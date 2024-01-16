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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها
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واصل الدكتور  السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تفقد سير الامتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونية، رافقه خلالها الدكتورة مروة مصطفى عميدة الكلية، والوكلاء.

وقال الدكتور السيد فودة، إن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص إدارة الجامعة على توفير كافة احتياجات الطلاب، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

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