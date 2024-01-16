حزب المؤتمر: إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اتجاه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية، يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الطيران المصري وزيادة الإيرادات.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تطوير المطارات المصرية من خلال تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة من خلال توطيد أطر التعاون الدولي وتفعيل التحول الرقمي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطوير المطارات المصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في تحسين التواصل الجوي وتطوير الموارد البشرية وتدريبها علاوة على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار الدكتور أحمد منصور، إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية يستهدف رفع كفاءتها وطاقتها الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة، بالمطارات الحالية، وما انتهت إليه أعمال التطوير في المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.