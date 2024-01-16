تعليم البحيرة: رفع درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا مع رؤساء لجان إدارات المستوى الأول، وذلك بقاعة مركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية ومحمود زويل رئيس اللجنة الإدارية ومحمود زايد رئيس لجنة رؤساء اللجان، في اطار استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة 2023/2024 والتي تنطلق يوم الأربعاء 17 من يناير الجاري وتستمر لمدة 7 أيام حتى الأربعاء 24 يناير.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الإدارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحاناتز

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مواجهة كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة.

وأعلن وكيل الوزارة، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

كما أكد وكيل تعليم البحيرة على مدى حرص واهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.