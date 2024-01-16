توقيع بروتوكول لتطوير الصناعات بالوجه القبلي.. وخبراء: الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرا

يعد قطاع الصناعة هو الركيزة الأساسية لأي دولة في توفير العملة الصعبة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الواردات في ظل الظروف التي تمر بها جميع قطاعات الدولة.

ووقع اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع دعاء سليمة المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، وتسعى الدولة والقيادة السياسية الارتقاء بالمستوى الفني والصناعي للمجمعات الصناعية والحرفية والمشروعات المستهدفة في جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص في محافظات الصعيد.

وأضاف صالح، أن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية لما بها من إمكانيات عالية تساعدنا في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المحلية التي تجعل الصعيد منطقة جذب للاستثمار من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكافة محافظات الصعيد والتى تعد النواة الأساسية للاستثمار.

وأوضح صالح أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة خطوة جيدة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة وأن تلك الخطوة تعمل على تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي فى محافظات الصعيد.

وأشاد صالح في تصريحات صحفية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه جاري العمل على عدد من المشروعات في الوقت الحالي.

وأكد صالح أن الهيئة تسعى دومًا للتنسيق مع الجهات الفاعلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إقليم الصعيد.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصناعة المصرية كان لها دور كبير في تخطي الأزمات التي واجهتنا خلال فترة فيروس كورونا والحرب التي دارت بين روسيا وأوكرانيا وما تلاها من أحداث مثل حرب غزة وغيرها لذلك فإن تطوير الصناعة بشكل مستمر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرآ خاصة وأن محافظات الصعيد كانت مهملة في الخدمات والمصانع وغيرهما في السنوات الماضية موضحا ام الاهتمام بهم خلال الفترة المقبلة سيزيد من الإنتاج ويحقق نمو صناعي في جميع القطاعات.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع في محافظات الوجه القبلي يساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتقليل نسب البطالة المرتفعة للغاية في تلك المحافظات خاصة وأن تلك المحافظات طاردة لشبابها بسبب عدم توفر فرص عمل بها مما يجعلهم يذهبون إلى محافظات الوجه البحري بحثا عن أي فرصة عمل.

وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون هناك خطط جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ استثمارات وافتتاح مصانع جديدة في محافظات الصعيد إلى جانب زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصعيد.