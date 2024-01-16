انتخابات أمريكا.. اكتساح ترامب منافسيه بولاية أيوا يجعله يقترب من البيت الأبيض

ترقب واستعدادات تقام على قدم وساق بالولايات المتحدة الأمريكية، للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، وعلى هذا النحو فقد أعلنت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، فوز دونالد ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، وتعد هذه أولى السباقات التمهيدية للوصول إلى البيت الأبيض، والتي أثبتت بجدارة استحقاق ترامب صدارة السباق الجمهوري للانتخابات الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية، أخذت من ترامب عند إلقاءه خطاب لمناصريه في دي موين، عاصمة ولاية "أيوا"، "أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا.. سواء أكانوا جمهوريين أو ديموقراطيين أو ليبراليين أو محافظين"، ودعا مواطنيه إلى "الاتّحاد" بعد فوزه بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، وهى النتيجة التي جعلته يشعر بالقوة ويسعى للمضي قدمًا لتحقيق الفوز بالانتخابات.

وفقا لفرانس برس، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه غريمه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا، يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقد ظهرت التقديرات أن حاكم ولاية فلوريدا حصل في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري على حوالي 21% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على هايلي التي حصلت على 19% من الأصوات.

وفي نفس السياق، كانت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" توقعتا أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي منافسيه الرئيسيين: هايلي وديسانتيس.

جدير بالذكر أن، بدأ الناخبون الجمهوريون في آيوا يتقاطرون على المدارس والمكتبات العامة ومراكز الإطفاء للإدلاء بأصواتهم في هذه “التجمّعات الانتخابية”، برغم تساقط الثلوج وبرودة الطقس.