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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية في مخيم عين السلطان بأريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل صوتية بشكل عشوائي داخل مخيم عين السلطان بأريحا أثناء اقتحام المخيم.

كما أضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وداهمت منازل أحد المواطنين وطالبته بتسليم نفسه لاعتقاله، كما تم تهديده بهدم منزله.

وأمس الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتمركز جنود الاحتلال في الشارع الرئيسي في البلدة، كما اقتحم الاحتلال بلدة كفراللبد شرق مدينة طولكرم، وقامت قوات الاحتلال بتفتيش المواطنين في الشوارع والأحياء، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال الاقتحام، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون وجود إصابات او اعتقالات حتى الآن.

قوات الاحتلال إطلاق قنابل صوتية مخيم عين السلطان بأريحا