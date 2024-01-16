دفن جثة طفل مات غرقا بنهر النيل في أوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل طافية بنهر النيل بمنطقة أوسيم، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثمانه للتصريح بدفنه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان مأمور مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بدائرة المركز.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع نائبه لقطاع الشمال.

وتبين من الفحص أن الجثة لطفل يدعى "أدهم .م" 13 سنة و وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.