النائب أحمد مقلد لصالون التنسيقية: صور الإجرام الإسرائيلي محفورة في الأذهان المصرية

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون العربية بالمجلس: "بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، أود التأكيد على أن الممارسات الصهيونية، محفورة في أذهان كل مصري، لأن صور الإجرام، لم تتوقف يوما، مهما كانت محاولات تجميل الصورة".

وأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "100 يوم من العدوان على غزة"، أن الدولة الوطنية المصرية موقفها ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، مؤكدا أن الدولة المصرية رفضت تجويع الشعب الفلسطيني أو تهجيره، وتعمل على دعم أهالي غزة بالمساعدات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أرسلت ما يقرب من 70% من المساعدات المرسلة لقطاع غزة.

وأوضح أن ما حدث في محكمة العدل الدولية، من إسرائيل، هو إجرام تحول إلى إفلاس، مؤكدا تأييده ودعمه لدولة جنوب إفريقيا في تحريك هذه الدعوى، لما تمتلكه دولة جنوب أفريقيا من تاريخ في مواجهة العنصرية.

وأكد، أنه يدعم كافة المنظمات التي تدعم جنوب إفريقيا، سواء أسفرت هذه القضية عن نتيجة أو لا، مشيرا إلى أنه من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يكون صوته مسموعا أمام العالم.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ السفير حسين هريدي، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

