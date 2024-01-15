احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الاثنين احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد.



وأكد “هيكل”، أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية، والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.

وأضاف: الأمية تشكل واحدًا من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة،كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.

وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية، ويستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية.

كما أكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتأتى مؤسسة الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملة والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية.