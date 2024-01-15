فيديو.. أحمد بتشان يطرح أغنية «حلال ع اللي يلاقيك»

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة بعنوان "حلال ع اللى يلاقيك" عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «حلال ع اللي يلاقيك» من كلمات عمر يحيى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين شركتى "نجوم ريكوردز" مع "هاى واي".

يذكر أن أحمد بتشان طرح خلال الفترة الماضية عدد من الأغنيات منها "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و«زي القمر» من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وتأتي الأغنية بعد أن طرح «بتشان» من قبل «معايا طول الليل»، على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل.

وآخر ألبومات أحمد بتشان بعنوان «بعد غيابه»، وتم تصوير أكثر من كليب منه وهم «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

https://youtu.be/CELsQiqCFpc?si=Uj6SokMl9yDpLORn