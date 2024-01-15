ذا بيست.. تقارير تؤكد فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في العالم

توقعت تقارير صحفية عالمية، فوز النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 والتي تمنحها الفيفا.

وأشارت التقارير إلى أن هالاند سيفوز بالجائزة على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويستحق هالاند الفوز بالكرة الذهبية بعد موسمه الرائع مع مانشستر سيتي، حيث سجل 36 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و29 هدفًا في جميع البطولات.

ساهم النرويجي، بشكل رئيسي في فوز مانشستر سيتي بخماسية تارخية، حيث حصد الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتوج هالاند بـ9 ألقاب فردية مهمة خلال موسمه الأول مع النادي السماوي، كان أبرزها حصوله على جائزة الحذاء الذهبي للدوري الممتاز، بعد تسجيله 36 هدفًا، متفوقًا على هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني برصيد 30 هدفًا.

وحصد على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد تسجيله 29 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، صاحب المركز الثاني برصيد 27 هدفًا، وبات أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.